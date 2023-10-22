Шорты осенью носите только так — стиляги обзавидуются

Не спешите убирать шорты на дальнюю полку, ведь даже прохладными осенними вечерами они могут быть очень кстати. Главное, знать, с чем их сочетать, и список этот немаленький.

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Осенью можно составить множество интересных образов с шортами. Они актуально и стильно смотрятся, еще в таких очень комфортно и в то же время не холодно.

Однако не каждая модель актуальна. Уместны шорты из плотного материала, трикотажа или кожи. Изделия из более легких тканей лучше не использовать.

В сочетании с колготками любой плотности шорты всегда будут выигрышно смотреться. На верх лучше надеть свитер, жакет, кардиган, тренч, бомбер или кожаную куртку — нечто объемное и свободное, рекомендует «Я покупаю».