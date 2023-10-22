Какие удобрения осенью под запретом: сами портите почву, потом удивляетесь неурожаю

Забудьте про азотно-минеральные удобрения осенью. Это абсолютно бесполезно.

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Талые воды унесут азот из почвы в нижние слои, поэтому лучше отложить подкормку этими удобрениями до весны, когда начнется вегетация.

Также не стоит осенью мульчировать почву соломой, в ней в течение сезона могли поселиться вредители и споры грибковых заболеваний.

Эти «гости» совсем ни к чему вам на урожае, ведь тогда он и вовсе может стать под вопрос.

Кроме того, учтите, что разложение соломы занимает как минимум 7 месяцев. И это при условии, что на дворе – плюсовые температуры. Надеяться на то, что солома станет удобрением для ваших посадок весной – по меньшей мере наивно.

Источник: belnovosti.by