Как правильно мыть магазинную зелень: вы удивитесь, но нужен лед

Покупную зелень мыть обязательно, ведь на ней могут остаться частицы земли, песка, стимуляторов роста и следы удобрений. Промыть под краном в таком случае недостаточно, — это не уберет всю грязь.

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Правильно мыть зелень в несколько этапов. Сначала опустите листья и стебли в ледяную воду (несколько кубиков льда добавьте к обычной воде) на 5-10 минут. Слейте жидкость и просушите их.

Сложите зелень в дуршлаг и сполосните под струей проточной водой, снова промакните.

Последним этапом нужно промыть листья в теплой кипяченой воде, как следует просушить и только после этого использовать. Только так, уверяет портал «Мисс Чистота», зелень хорошо вымоется и на ней не останется вредных веществ.