Машинка сломалась из-за «вредного» режима: жаль раньше не знали, что на этих температурах стирать нельзя

Обязательно перед использованием стиральной машины прочитайте инструкцию по ее применению и четко следуйте ее указаниям.

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Возможно, некоторых людей может удивить такая рекомендация, как системное простирывание вещей на 60-90 градусах. Дело в том, что только при этих температурах умирают вредные микроорганизмы, бактерии и грибок.

Кроме того, только на высоких температурах стиральная машинка очищается изнутри, из нее выходят остатки грязи, порошка, сала.

Если же постоянно использовать ежедневный режим на 30 градусах, то автомат может быстро выйти из строя. Будьте внимательны и не допускайте этого. Примерно раз в неделю запускайте процесс на 60-90 градусах обязательно.

Источник: Telegram-канал «Горничная».