Эта вкуснятина из слив даст фору любой шарлотке: тесто замешивать не нужно

Если пирог, то только шарлотка? На самом деле из слив можно приготовить не менее вкусную выпечку. И даже с тестом заморачиваться не придется.

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Понадобятся: сливы (700 г), слоеное тесто (500 г), сахар (100 г), яйцо (1 шт), мука (2 ст.л.), вода (1 ст.л.), кукурузный крахмал (2 ч.л.), корица (1⁄4 ч. л.).