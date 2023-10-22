Эта вкуснятина из слив даст фору любой шарлотке: тесто замешивать не нужно

Фото: Global Look Press

Выпечка станет коронным блюдом.

Если пирог, то только шарлотка? На самом деле из слив можно приготовить не менее вкусную выпечку. И даже с тестом заморачиваться не придется.  

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Понадобятся: сливы (700 г), слоеное тесто (500 г), сахар (100 г), яйцо (1 шт), мука (2 ст.л.), вода (1 ст.л.), кукурузный крахмал (2 ч.л.), корица (1⁄4 ч. л.).

  1. Сливы мелко нарежьте и добавьте к ним крахмал, сахар, корицу. Перемешайте.
  2. Раскатайте тесто и вырежьте из него две круглые основы диаметром 25 сантиметров.
  3. Противень укройте пергаментом и выложите первый корж. Сверху уложите начинку, оставляя край свободным.
  4.  На втором корже сделайте надрезы и накройте им сливы. Защепните края пирога.
  5. В отдельной емкости смешайте яйцо с водой, и смажьте выпечку.
  6. Выпекайте около 25 минут при температуре 180 градусов, уточняет портал «Гастрономъ».

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