Зачем турчанки бросают кухонные тряпки в микроволновку: такая чистота и везде приятный запах

Для турчанок слыть перед мужем хорошей хозяйкой очень важно, поэтому они стараются свои кухни содержать в безупречной чистоте. И даже тряпочки всегда поддерживают в идеальном состоянии.

Проще всего это сделать при помощи обычной микроволновки. Намочите кухонную тряпку, обильно намыльте ее и положите в полиэтиленовый пакет. Далее разместите в печи, не завязывая его.

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Потом выставите режим микроволновки на максимуме, время - четыре минуты.

Достав из печи тряпочку, просто прополощите ее под краном, она станет чистейшей, неприятный запах уйдет.

Источник: belnovosti.by