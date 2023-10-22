Убрали липкий налет со старых кастрюль махом — сверкают как новые от этой шипучки: залили порошок уксусом

Если у вас в кухонном арсенале имеются кастрюли и сковородки с советских времен, но вам уже неловко их использовать из-за налета, значит настала очередь нашего лйфхака!

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Мы предлагаем вам испытать чудо-мусс из соды и уксуса. Эта пенная масса мгновенно вырывает все наслоения со стенок посуды, делая ее блестящей.

Даже самые печальные кастрюли, которые вам достались от бабушки станут от народного состава такими, какими были в советское время, красуясь на полке магазина.

Итак, соедините соду с уксусом и нанесите на кастрюли, выдержите полчаса и смойте металлической губкой. Если остались следы налета, сделайте раствор из воды и соды и прокипятите посуду. Теперь любые наслоения отслоятся в два счета.

Источник: дзен-канал Technotion.