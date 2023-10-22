Wi-Fi будет ловить в каждом уголке: как просто усилить сигнал домашнего роутера

Домашний Wi-Fi работает зачастую с перебоями и ловит все хуже, стоит от роутера отойти. Провайдеры в таких случаях разводят руками, перекладывая вину на толстые стены дома. К счастью, есть способ решить проблему.

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Усилить сигнал домашнего роутера можно с помощью отражателя. Сделать его совсем не трудно, а понадобятся пустая пластиковая бутылка (2 л) и лист фольги длиною 30 см.

Оберните емкость несколько раз, пока не закончится фольга. Далее снимите получившуюся «трубу» и установите ее за роутером. Край импровизированной антенны должен смотреть в ту сторону, где интернет ловит хуже всего. Это усилит сигнал интернета, и тогда пропадет необходимость сидеть рядом с роутером, пишет портал Тechinsider.