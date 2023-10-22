Почему в стиралку нельзя класть много порошка: белье отстирывается только хуже

Некоторые хозяйки полагают, что чем больше в стиральную машинку они положат порошка, тем лучше отстирается их белье. Это в корне неверно.

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На самом деле такой подход не только бесполезен, но и вреден. Порошка в лоток нужно насыпать ровно столько, сколько написано в инструкции к автомату. Кроме того, в отсеках есть специальные указатели, на которые можно ориентироваться, отмеривая моющие средства.

Насыпая слишком большое количество порошка, на самом деле вы перегружаете свою стиральную машинку. Она не справляется с таким количеством средства и оставляет его на ткани, не вычищая белье основательно.

Источник: дзен-канал «Женская территория»