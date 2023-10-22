Глутамат натрия в составе колбас: вы должны это знать

Глутамат натрия в составе колбас выглядит пугающе, однако бояться его не стоит. Его угроза для организма не более чем миф.

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Это соединение является аминокислотой. Она синтезируется естественным образом, в том числе в нашем организме, а потому не несет опасности для человека. Другое дело — соль, специи и жир в составе мясного продукта. В большом количестве они вредны для организма.

Главное, о чем стоит помнить: колбаса не должна заменять натуральные источники белка. В рационе обязательно должны быть курица, рыба и морепродукты, пишет «А теперь внимание!».