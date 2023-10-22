Выливаем растительное масло в слив и бед не знает: сантехника служит на ура

После длительного отсутствия дома хозяев в раковине может появиться сильный неприятный запах. Дело в том, что в сифоне откладываются постепенно пищевые отходы, которые начинают портиться и источать ту самую вонь.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Звездная пыль».

При регулярной эксплуатации мойки и промыве водой, трубы не проявляют этих «ароматов». Однако, когда сифон остается один на один с тем, что накопилось в нем, он и начинает «благоухать».

Чтобы это предотвратить, уезжая из дома на срок от 2 дней, выливайте в слив немного растительного масла. Оно купирует запах и предотвращает разложение остатков пищи внутри трубы.

Источник: дзен-канал TECHNOTION