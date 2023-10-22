Тройка знаков зодиака, которым не страшны ни сглаз, ни порча — мощнейшая аура

Согласно астрологическим и эзотерическим канонам знак зодиака определяет способность человека противостоять негативу, но повезло не всем. Выделяют только трех счастливчиков, которым не страшны ни порча, ни сглаз, — у них мощнейшая энергетическая защита.

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Первые в списке Девы. Все, что говорит представитель этого Знака, обладает серьезным весом. Когда Дева в стрессе, ее слова могут воздействовать на окружающих, а вот сглазить этот Знак практически невозможно. Главный источник их силы — семья.

Вторыми стали Стрельцы. Они обладают суперспособностью быстро восстанавливаться после стрессов. Они редко обижаются и не имеют привычки зацикливаться на трудностях. Плюсом ко всему — у них мощнейная аура и практически непробиваемая защита.

Скорпионы также вошли в число счастливчиков с сильной энергетической защитой. Как правило, они не реагируют на чужое воздействие и могут сами сглазить. Скорпионы обладают поразительным природным чутьем и интуицией, а потому навредить им очень непросто.

По материалам sportkp.ru