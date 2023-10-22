Забудете о гнилых овощах: положите в холодильник этот предмет — удивитесь результату

Вы наверняка сталкивались с ситуациями, когда овощи и фрукты в нижнем отсеке холодильника начинают портиться быстрее обычного. Эту проблему можно решить!

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Продлить срок хранения продуктов можно с помощью хитрого проверенного способа. Потребуется предмет, который есть на каждой кухне, а если нет – в магазине он стоит несколько рублей. Это губка для мытья посуды.

Она отлично впитывает влагу, которая неминуемо образуется в закрытом ящике, и тем самым продлевает свежесть продуктов.

Лучше, если губок будет несколько. Просто разложите их по углам отсека, и вот увидите: овощи будут портиться гораздо медленнее.

По материалам belnovosti.by