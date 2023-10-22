Чеснок в этих местах не растет: называем гиблые грядки — земля непригодна после некоторых культур

Не стоит высаживать чеснок после любых пасленовых вроде томатов, перцев, картофеля, баклажанов. Эти грядки считаются гиблыми для культуры, непригодными.

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Патогены, которые развивались в пасленовых, чеснок просто не переносит. И даже если вам казалось, что ваши посадки были абсолютно здоровыми, не стоит рисковать. Ведь болезни могли быть незаметными для человека.

Кроме того, не нужно высаживать озимый чеснок после луковичных и злаковых культур (если они росли не в качестве сидератов).

Эти культуры забирают из земли все полезное, что в ней было, хорошего урожая чеснока вы на ней не увидите.

Источник: belnovosti.by