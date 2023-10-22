Всего одна ложка превратила серый тюль в кристально белый: обожаем этот осветляющий состав

Наверняка, многие хозяйки удивятся, когда узнают, какое чудо со шторами может сотворить дешевенький нашатырный спирт.

Посеревшие занавески становятся под его воздействием кристально белыми, будто вы их только что приобрели.

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При этом нашатырь не оказывает негативного влияния на качество материала. У него есть один недостаток - резкий запах, поэтому стоит работать со средством в проветриваемом помещении.

Замочите посеревший тюль в растворе нашатырного спирта, вылив его одну столовую ложку в один литр теплой воды.

Выдержите в составе тюль три часа, потом постирайте на руках или в автомате. Используйте порошок с отбеливающим эффектом.

Источник: дзен-канал «Марина Жукова».