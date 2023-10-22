Высаживаем хвойные в октябре в пасмурную погоду — всегда приживаются: три пункта

Если посадить хвойные деревья именно в октябре в пасмурный день, то они точно приживутся. Попробуйте и вы увидите прекрасный результат в новом сезоне.

Для начала не забудьте подготовить посадочную яму. Она должна быть в 2 раза больше (по ширине и высоте) той емкости, в которой был саженец. Дно укройте дренажем (битый кирпич, щебенка).

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Второй важный пункт – правильная посадка саженца.

Поместите деревце вместе с земляным комом в яму и засыпьте приготовленной почвой. Корневую шейку не заглубляйте, она должна остаться на одном уровне с землей.