Высаживаем хвойные в октябре в пасмурную погоду — всегда приживаются: три пункта

Если посадить хвойные деревья именно в октябре в пасмурный день, то они точно приживутся. Попробуйте и вы увидите прекрасный результат в новом сезоне.
Для начала не забудьте подготовить посадочную яму. Она должна быть в 2 раза больше (по ширине и высоте) той емкости, в которой был саженец. Дно укройте дренажем (битый кирпич, щебенка).
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Второй важный пункт – правильная посадка саженца.
Поместите деревце вместе с земляным комом в яму и засыпьте приготовленной почвой. Корневую шейку не заглубляйте, она должна остаться на одном уровне с землей.
Третий пункт – уход после посадки. Привяжите саженец к растяжкам, уплотните грунт руками и полейте.
Мульчируйте вокруг почву, применяя кусочки коры, ветки, шишки, хвою, торф, щепу. Перед началом холодов установите каркас и укрытие.
Источник: Telegram-канал «Гарденмарт»