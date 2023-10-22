Как на самом деле нужно стирать постельное белье: машинку включите на 30 градусов

Многие хозяйки до сих пор убеждены, что постельное белье нужно стирать на 60 и 90 градусах.

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На самом деле современные стиральные порошки позволяют довести его до идеальной чистоты и на 30 градусах в режиме быстрой стирки. Конечно, если белье не сильно загрязнено и не белое.

Современные средства, особенно с добавлением кислородного отбеливателя могут отстирать ткань за какое-то 30 минут на довольно низких температурах.

Однако если вы используете дешевый порошок, то режим кипячения все-таки понадобится.

Источник: belnovosti.b