Рецепт безумной вкуснятины из риса и куриной грудки: так готовят шеф-повара

Каждый второй готовит из риса плов или ризотто, хотя из этой крупы можно приготовить массу других не менее вкусных блюд. У шефов есть проверенный рецепт, на исполнение которого уходит в разы меньше времени, чем на плов. Настоящая палочка-выручалочка для занятых людей!

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Понадобятся: замороженная овощная смесь (300 г), куриная грудка (1-2 шт), рис (2 стакана), вода (2 стакана), соевый соус (по вкусу).

Грудку нарежьте небольшими кусочками и вместе с овощной смесью обжарьте до золотистости. Как ингредиенты подрумянились — добавьте рис и залейте водой.

Накройте сковороду крышкой и тушите на среднем огне около 20 минут. Дайте блюду настояться несколько минут и можно накрывать на стол. При желании можно добавить соевый соус и немного масла.

По материалам портала «Городовой»