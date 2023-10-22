Кухню моем этим составом — лучше не пробовали: липкость, грязь, гарь сразу растворяются

Уксус и сода вместе работают очень эффективно против любых видов грязи. Но особенно эффективно они растворяют жировые и пищевые наслоения, поэтому обязательно попробуйте этот дуэт в уборке кухни.

Уксус и сода образуют мощную пену, которая выталкивает наслоения с поверхностей и растворяет их, делая почти всю работу за вас.

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Для приготовления чистящего средства для кухни нужно смешать 4 столовые ложки соды с 2 ложками столового уксуса.

Далее нанесите состав на кухонные поверхности, протрите и промойте.

Если наслоения сильные, то оставьте на 10–20 минут, а потом промойте губкой. Кухня будет блестеть!

Это же средство можно использовать для мытья подгоревших сковородок и противней.

Источник: Telegram-канал «Фабрика идей».