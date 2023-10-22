Чайный налет бесследно исчез: просто потерли кружки этим средством

На какие хитрости только не идут хозяюшки, чтобы отмыть чайный налет, тогда как самый простой и безопасный способ лежит на поверхности.

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Наиболее эффективным средством по удалению налета от чая считается обычная пищевая сода. Ее плюс в том, что она не несет угрозы для организма, а потому ее можно и нужно использовать в чистом виде.

Макните влажную губку в соду, натрите загрязненные участки, после чего смойте водой. Посуда будет сверкать как новая и налета как не бывало!

По материалам портала «Городовой».