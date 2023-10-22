Посадили георгины в саду и поразились — проволочник пропал подчистую: очищение природой

Иногда огородники годами не могут вытравить проволочника с участка, используя разнообразную химию. Однако для решения проблемы с вредителем нужно лишь правильно следить за участком.

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Помните, что проволочник обожает лопух и пырей, из этих зарослей он будет толпами перемещаться на ваши посадки, пока вы не избавитесь от сорняков.

Кроме того, проволочник на дух не переносит некоторые культуры. Посадите рядом с грядками, где разводится проволочник, георгины, любые бобовые (горох, фасоль, бобы), вредитель сам сбежит с вашего огорода.

Источник: ogorod.ru