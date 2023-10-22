Покупая сметану, бросаем ложку в кипяток: сразу видно, когда поддельная

Ни один человек не желает вместо чистой и вкусной сметаны есть продукт с примесью крахмала, мела и прочих соединений.
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Однако иногда это приходится делать из-за недобросовестных производителей. Ради личной наживы они идут на такие беззаконные трюки.
Впрочем, раскусить добавки в сметане не так уж и сложно.
Бросьте одну-две чайные ложки сметаны в половину стакана горячей воды и хорошо перемешайте. Натуральный продукт моментально растворится.
А вот если он фальсифицированный, то в стакане вы увидите осадок. Это говорит о присутствии в составе «лишних» ингредиентов.
Источник: дзен-канал TECHNOTION