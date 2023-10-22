Методом «8 ложек» довели крышки от сковородок до блеска: жир, липкость, гарь — все ушло

Крышки от сковородок, да и сама посуда со временем покрывается несмываемым липким слоем на основе жира и пищевых наслоений.

Жидкость для мытья, а также сода сами по себе перестают справляться с этим налетом, да и металлическая щетка практически бессильна перед этим кухонным «недругом».

Однако перед простым народным методом «8 ложек» не устоит ни одна грязь, она сойдет в два счета, обнажив блеск и красоту чистой посуды!

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Возьмем две столовые ложки соды кальцинированной, две столовые ложки горчичного порошка, четыре столовые ложки жидкого хозяйственного мыла (можно растворить обычное).

Смешаем, массу нанесем на загрязненную поверхность примерно на 30 минут.

Особое внимание нужно уделить труднодоступным местам. Затем останется только сполоснуть изделие водой.

Источник: дзен-канал «Хозяйка уюта»