Вырвали из слива ванны кучу мусора и волос без троса и сантехника: как это сделать (может даже ребенок)

Если слив в ванне засорился, не торопитесь искать помощи у сантехника. Любой человек способен очистить трубу от волос и накопившейся грязи при помощи простого приспособления.

Нам понадобится обычная пластиковая трубочка для напитков. Сделайте на ней диагональные надрезы маленькими ножницами вдоль под углом примерно в 45 градусов с одном стороны и с другой.

Должны получиться уголки, которые зацепят все накопления внутри канализации. Опустите трубочку в отверстие ванны, покрутите внутри в разные стороны, цепляя волосы и вытащите содержимое наружу.

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