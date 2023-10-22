Вырвали из слива ванны кучу мусора и волос без троса и сантехника: как это сделать (может даже ребенок)

Если слив в ванне засорился, не торопитесь искать помощи у сантехника. Любой человек способен очистить трубу от волос и накопившейся грязи при помощи простого приспособления.
Нам понадобится обычная пластиковая трубочка для напитков. Сделайте на ней диагональные надрезы маленькими ножницами вдоль под углом примерно в 45 градусов с одном стороны и с другой.
Должны получиться уголки, которые зацепят все накопления внутри канализации. Опустите трубочку в отверстие ванны, покрутите внутри в разные стороны, цепляя волосы и вытащите содержимое наружу.
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Трубочка. Фото: соцсети
Повторяйте процесс несколько раз до тех пор, пока на трубочку перестанет цепляться грязь. Завершите очищение вантузом, включите горячую воду и пролейте слив. Все будет проходить отлично!
Источник: YouTube-канал «Лайфхаки от Нечетова».