Как сделать бесплатное удобрение из опавших листьев (трюк с дырками): в восторге от результата

Опавшие листья осенью могут сыграть роль роскошного удобрения для будущего сезона. Соберите листву, плотно набейте в мешок для мусора, лучше плотный черный.
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Далее пролейте сверху раствором «Триходерма» или аналогом. Благодаря этому ускорится переработка листьев в компост, кроме того, выведутся вредные бактерии.
Завяжите пакет и сделайте несколько отверстий, чтобы содержание могло «дышать».
Уберите мешок до весны в укромное местечко сада. Весной удобрение будет готово.
Источник: Telegram-канал «Все в сад»