Доллар упал до месячных минимумов месяца: хорошо, что не стали покупать валюту по запредельному курсу

Курс доллара ощутимо упал на этой неделе и стал закрепляться на уровне ниже психологической отметки в 100 рублей.

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Диапазоны курсовых колебаний были внушительными, а сами курсы иностранных валют обновили минимумы за несколько недель.

Доллар даже уходил на минимум с 13 сентября, дойдя до 95,2 рубля, евро — с 12 сентября, достигнув 100,75 рубля, юань — с 21 сентября, выйдя на 12,998 рубля.

Финансовые аналитики считают, что эта тенденция сохранится на некоторое время, поскольку рубль получил поддержку со стороны президента в виде указа, нацеленного на возврат валюты и насыщение ею российского рынка.

Источник: 1prime.ru