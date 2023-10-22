«Избегайте любых финансовых операций»: какие рекомендации дала астролог на 22 октября

Астролог дала совет, как вести себя 22 октября, в одну из дат коридора затмений.

Луна оставила созвездие Козерога и перешла в Водолея.

Елена Мун посоветовала быть осторожнее в этот период.

«Все, что вы заложили в начале лунного месяца, начинает давать плоды, что не может не радовать, однако может возникнуть некоторое напряжение в общении. Проявите благоразумие, будьте собраны, честны и открыты. Это может сгладить все острые углы», – рекомендовала эксперт по гороскопам.