«Избегайте любых финансовых операций»: какие рекомендации дала астролог на 22 октября

Деньги. Фото: Global Look Press 

Будьте внимательнее в этот день.

Астролог дала совет, как вести себя 22 октября, в одну из дат коридора затмений.

Луна оставила созвездие Козерога и перешла в Водолея.

Елена Мун посоветовала быть осторожнее в этот период.

«Все, что вы заложили в начале лунного месяца, начинает давать плоды, что не может не радовать, однако может возникнуть некоторое напряжение в общении. Проявите благоразумие, будьте собраны, честны и открыты. Это может сгладить все острые углы», – рекомендовала эксперт по гороскопам.

Удастся добиться успехов в делах, связанных с креативом. А вот с деньгами нужно быть аккуратнее.

«Избегайте любых финансовых операций и активной деятельности, уделите внимание здоровью. Любое творчество принесет особое удовольствие», – добавила Мун в беседе с vnimanie.pro.

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