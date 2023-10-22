Приготовьте картофель фри дома – простой и быстрый способ

Картофель фри обожают и дети, и взрослые. Порадовать всех этим блюдом можно, не выходя из дома. Не придется даже обращаться в доставку еды.
Все дело в том, что картофель вполне возможно приготовить самим.
Ингредиенты для блюда рассчитываются на один килограмм картофеля.
А еще больше новостей читайте в нашем Telegram-канале «Звездная пыль».
Стоит взять стакан растительного масла, стакан муки, половину стакана воды, чайную ложку паприки, чесночной и обычной соли, половину чайной ложки сушеного лука.
Сначала нужно почистить картофель и нарезать его ровными дольками.
Пока картофель будет находиться в холодной воде 15 минут, нужно взять отдельную емкость и в нее добавить муку, лук, соль и паприку.
После достаем картофель, сушим и макаем в приготовленный кляр, а затем в кипящее масло.
Картофель нужно обжарить в течение 5-8 минут. И он будет готов. Такой рецепт рассказали в belnovosti.by.