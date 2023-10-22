Приготовьте картофель фри дома – простой и быстрый способ

Картофель фри обожают и дети, и взрослые. Порадовать всех этим блюдом можно, не выходя из дома. Не придется даже обращаться в доставку еды.

Все дело в том, что картофель вполне возможно приготовить самим.

Ингредиенты для блюда рассчитываются на один килограмм картофеля.

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Стоит взять стакан растительного масла, стакан муки, половину стакана воды, чайную ложку паприки, чесночной и обычной соли, половину чайной ложки сушеного лука.