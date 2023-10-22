Квашеная капуста будет самой вкусной – найден необычный рецепт

Даже домохозяйки со стажем могли не знать этот ингредиент, который улучшит вкус квашеной капусты.

Для квашеной капусты нужен мед в качестве дополнительной добавки. С помощью меда можно будет создать рассол.

Нужно взять три килограмма капусты, 500 граммов моркови, две столовые ложки меда, 800 миллилитров воды и две столовые ложки соли.

А еще больше новостей читайте в нашем Telegram-канале «Звездная пыль».

Овощи нужно нашинковать и размять руками. Далее вскипятите воду и в ней растворите соль.