Квашеная капуста будет самой вкусной – найден необычный рецепт

Даже домохозяйки со стажем могли не знать этот ингредиент, который улучшит вкус квашеной капусты.
Для квашеной капусты нужен мед в качестве дополнительной добавки. С помощью меда можно будет создать рассол.
Нужно взять три килограмма капусты, 500 граммов моркови, две столовые ложки меда, 800 миллилитров воды и две столовые ложки соли.
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Овощи нужно нашинковать и размять руками. Далее вскипятите воду и в ней растворите соль.
Когда вода остынет, стоит добавить мед и все перемешать.
Дальше нужно поставить все под пресс и держать три дня. После уберите банки с капустой в прохладное место. Об этом сообщили в oka.fm.