Семьи получат пенсию в 12 тысяч рублей: кого коснется данное пособие

Стало известно, что семьи получат по 12 тысяч рублей в ближайшие дни.

Финансовый эксперт Валерий Попов сообщил о выплатах бывшего ПФР. На данный момент он входит в Социальный фонд, который направлен на поддержку семей с детьми.

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Если у семьи средний доход находится на установленном в конкретном регионе минимуме, а еще есть дети 16 лет и младше, то выплата гарантирована.