Семьи получат пенсию в 12 тысяч рублей: кого коснется данное пособие

Стало известно, что семьи получат по 12 тысяч рублей в ближайшие дни.
Финансовый эксперт Валерий Попов сообщил о выплатах бывшего ПФР. На данный момент он входит в Социальный фонд, который направлен на поддержку семей с детьми.
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Если у семьи средний доход находится на установленном в конкретном регионе минимуме, а еще есть дети 16 лет и младше, то выплата гарантирована.
Выплата будет представлять собой от 50 до 100% детского прожиточного минимума. Это примерно 12 тысяч рублей в среднем по стране. Об этом сообщили в primpress.ru.
Напомним, ранее эксперт рассказал, что ждет цены на овощи.