Свитер принцессы Дианы: какую вещь стоит обязательно взять на этот сезон

Принцесса Диана умела сочетать люксовые вещи и одежду из масс-маркета.

Знаменитые бабушкины свитеры, как у принцессы Дианы, вновь обретают популярность.

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Стилисты предлагают сочетать такой свитер с юбкой. Идеально впишется в этот образ массивное ожерелье в тон юбке.

Еще можно выбрать юбку в цвет орнаментов на вязаной вещице.