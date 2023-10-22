Свитер принцессы Дианы: какую вещь стоит обязательно взять на этот сезон

Свитер принцессы Дианы. Фото: Global Look Press 

Присмотритесь к стилю члена Британской королевской семьи.

Принцесса Диана умела сочетать люксовые вещи и одежду из масс-маркета.

Знаменитые бабушкины свитеры, как у принцессы Дианы, вновь обретают популярность.

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Стилисты предлагают сочетать такой свитер с юбкой. Идеально впишется в этот образ массивное ожерелье в тон юбке.

Еще можно выбрать юбку в цвет орнаментов на вязаной вещице.

Также подойдут классические черные брюки к такому свитеру.

Еще джинсы в формате клеш станут идеальным дополнением к бабушкиному свитеру. Главное, чтобы на джинсах не было потертостей и дыр. Об этом рассказали в womanhit.ru.

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