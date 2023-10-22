В первой половине или во второй: когда лучше всего есть пельмени

Пельмени. Фото: Global Look Press 

Диетолог Наталья Круглова поделилась важной информацией.

Эксперт по питанию сообщила, в какое время лучше всего есть пельмени.

Оказалось, что пельмени идеально подходят для обеда. А вот вечером или утром лучше не ставить их на стол.

Дело в том, что в обед организм готов к нагрузкам, в том числе к перевариванию пельменей. 

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Поскольку для пельменей зачастую берут красное мясо (свинину, баранину, говядину), это блюдо считается тяжелым. Оно долго переваривается. Утром организм еще не проснулся для пельменей. А вечером уже поздно есть подобное. Об этом рассказали в news.ru.

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