Четыре пункта: как понять, что оттенок помады идеально вам подходит

Помада. Фото: Global Look Press 

Так вы не совершите ошибку и не потратите деньги напрасно.

Визажисты рассказали, как правильно выбирать оттенок помады.

Оказалось, есть четыре признака, которые помогут разобраться в подходящих вашим губам оттенках.

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Во-первых, смотрите на тон кожи. Если у вас вены зеленоватые, то оттенок кожи теплый, если голубые — холодный. 

Коричневые, оранжевые или золотистые помады подойдут женщинам с теплым оттенком кожи. А малиново-розовые, темно-красные или фиолетовые оттенки идеальны для холодного тона кожи.

Во-вторых, подчеркните форму. Тонкие губы лучше красить светлыми оттенками.

В-третьих, проверять оттенок на свету.

В-четвертых, не бойтесь экспериментировать. Об этом рассказали в thevoicemag.ru.

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