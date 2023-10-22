Четыре пункта: как понять, что оттенок помады идеально вам подходит

Визажисты рассказали, как правильно выбирать оттенок помады.
Оказалось, есть четыре признака, которые помогут разобраться в подходящих вашим губам оттенках.
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Во-первых, смотрите на тон кожи. Если у вас вены зеленоватые, то оттенок кожи теплый, если голубые — холодный.
Коричневые, оранжевые или золотистые помады подойдут женщинам с теплым оттенком кожи. А малиново-розовые, темно-красные или фиолетовые оттенки идеальны для холодного тона кожи.
Во-вторых, подчеркните форму. Тонкие губы лучше красить светлыми оттенками.
В-третьих, проверять оттенок на свету.
В-четвертых, не бойтесь экспериментировать. Об этом рассказали в thevoicemag.ru.