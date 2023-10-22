Четыре пункта: как понять, что оттенок помады идеально подходит вам

Визажисты рассказали, как правильно выбирать оттенок помады.

Оказалось, есть четыре признака, которые помогут разобраться в подходящих вашим губам оттенках.

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Во-первых, смотрите на тон кожи. Если у вас вены зеленоватые, то оттенок кожи теплый, если голубые — холодный.