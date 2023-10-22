Снег уже на следующей неделе: когда ждать осадки в Москве

Стало известно, когда на следующей неделе в Москве пойдет снег.

Эксперт сообщила, что таким днем станет вторник, 24 октября. Также в этот день будут облачность и сильный туман. Что касается температуры, она окажется в пределах 3–6 градусов тепла.

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На следующий день снега уже не будет. Однако столбики термометров опустятся на один градус. В среду тоже прогнозируется солнечная погода.