Ситуация стабильная: причины для роста цен на овощи не были обнаружены

Овощи. Фото: Global Look Press

Эксперт предупредил россиян.

Стало известно, что нет причин для роста цен на овощи.

Глава Минсельхоза Дмитрий Патрушев успокоил россиян.

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И хотя произошел рост цен плодоовощной продукции на 0,4%, дальнейших скачков не предполагается.

«В Минсельхозе России состоялось совещание, посвященное текущей ситуации и прогнозах производства в овощеводстве защищенного грунта. В мероприятии под председательством министра сельского хозяйства Дмитрия Патрушева приняли участие руководители ведущих компаний отрасли, представители Минпромторга России и ФАС России», – заявили в ведомстве.

«Дмитрий Патрушев подчеркнул, что, учитывая производственные показатели, обоснованных предпосылок для скачков цен нет, и призвал представителей бизнеса принять меры, которые оперативно отразятся на стоимости овощей», – добавили в Telegram-канале Минсельхоза России.

Напомним, ранее сообщили о появлении весов, которые способны самостоятельно распознавать продукт в магазине

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