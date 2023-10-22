Ситуация стабильная: причины для роста цен на овощи не были обнаружены

Стало известно, что нет причин для роста цен на овощи.

Глава Минсельхоза Дмитрий Патрушев успокоил россиян.

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И хотя произошел рост цен плодоовощной продукции на 0,4%, дальнейших скачков не предполагается.