Ситуация стабильная: причины для роста цен на овощи не были обнаружены

Стало известно, что нет причин для роста цен на овощи.
Глава Минсельхоза Дмитрий Патрушев успокоил россиян.
А еще больше новостей читайте в нашем Telegram-канале «Звездная пыль».
И хотя произошел рост цен плодоовощной продукции на 0,4%, дальнейших скачков не предполагается.
«В Минсельхозе России состоялось совещание, посвященное текущей ситуации и прогнозах производства в овощеводстве защищенного грунта. В мероприятии под председательством министра сельского хозяйства Дмитрия Патрушева приняли участие руководители ведущих компаний отрасли, представители Минпромторга России и ФАС России», – заявили в ведомстве.
«Дмитрий Патрушев подчеркнул, что, учитывая производственные показатели, обоснованных предпосылок для скачков цен нет, и призвал представителей бизнеса принять меры, которые оперативно отразятся на стоимости овощей», – добавили в Telegram-канале Минсельхоза России.
Напомним, ранее сообщили о появлении весов, которые способны самостоятельно распознавать продукт в магазине.