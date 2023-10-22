Если обои отклеились: несколько способов сделать микроремонт дома

Те, кто сделал ремонт летом, осенью может столкнуться с неприятными последствиями – спустившимися со стен обоями.

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Чтобы приклеить обои на место, можно взять клей ПВА и прижимный резиновый валик. Сперва стоит промазать стыки, а затем разровнять клей с помощью валика. И в конце ремонта стыки должны хорошо просохнуть.