«На градус ниже климатической нормы»: москвичей ждет резкое похолодание

Похолодание. Фото: Global Look Press 

Ведущий специалист центра погоды «Фобос» рассказал о температуре на улице в ближайшее время.

Москвичам и гостям столицы сообщили о резком изменении погоды.

Эксперт рассказал, что в ночь с 21 на 22 октября будет холодно, как до этого еще не было этой осенью.

На улице при этом будет облачно. 

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«Погоду в столице сформирует южная периферия холодного скандинавского антициклона. В такой ситуации в небе над регионом будет довольно много слоистых облаков, при этом температурные показатели ожидаются примерно на градус ниже климатической нормы этого дня», – отметил Леус в своем Telegram-канале.

А вот в воскресенье, 22 октября будут дожди. Температура воздуха при этом окажется в районе +2…+4°. 

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