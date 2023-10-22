«На градус ниже климатической нормы»: москвичей ждет резкое похолодание

Москвичам и гостям столицы сообщили о резком изменении погоды.
Эксперт рассказал, что в ночь с 21 на 22 октября будет холодно, как до этого еще не было этой осенью.
На улице при этом будет облачно.
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«Погоду в столице сформирует южная периферия холодного скандинавского антициклона. В такой ситуации в небе над регионом будет довольно много слоистых облаков, при этом температурные показатели ожидаются примерно на градус ниже климатической нормы этого дня», – отметил Леус в своем Telegram-канале.
А вот в воскресенье, 22 октября будут дожди. Температура воздуха при этом окажется в районе +2…+4°.