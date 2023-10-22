Жесты, которые помогут на свидании: как женщине привлечь мужское внимание без слов

Иногда достаточно невербального общения, чтобы заинтересовать мужчину.

Чтобы произвести впечатление элегантно и без лишних слов, попробуйте погладить волосы или накрутить прядь на палец.

Поможет привлечь внимание покусывание нижней губы.

Еще мужчин влечет приоткрытый рот.

Также можно поиграть украшениями или рядом стоящей чашкой.

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А вот телефон лучше не трогать, чтобы мужчина не подумал о наличии у него соперника.