Жесты, которые помогут на свидании: как женщине привлечь мужское внимание без слов

Иногда достаточно невербального общения, чтобы заинтересовать мужчину.
Чтобы произвести впечатление элегантно и без лишних слов, попробуйте погладить волосы или накрутить прядь на палец.
Поможет привлечь внимание покусывание нижней губы.
Еще мужчин влечет приоткрытый рот.
Также можно поиграть украшениями или рядом стоящей чашкой.
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А вот телефон лучше не трогать, чтобы мужчина не подумал о наличии у него соперника.
Еще может помочь оголение запястий. Об этом рассказали в belnovosti.by.