Жесты, которые помогут на свидании: как женщине привлечь мужское внимание без слов

Женщина. Фото: Global Look Press 

Так вы точно понравитесь всем.

Иногда достаточно невербального общения, чтобы заинтересовать мужчину.

Чтобы произвести впечатление элегантно и без лишних слов, попробуйте погладить волосы или накрутить прядь на палец.

Поможет привлечь внимание покусывание нижней губы.

Еще мужчин влечет приоткрытый рот.

Также можно поиграть украшениями или рядом стоящей чашкой.

А еще больше новостей читайте в нашем Telegram-канале «Звездная пыль». 

А вот телефон лучше не трогать, чтобы мужчина не подумал о наличии у него соперника.

Еще может помочь оголение запястий. Об этом рассказали в belnovosti.by.

Читайте также