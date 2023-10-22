Только простые ингредиенты: как приготовить шарлотку, от которой будет не оторваться

Чтобы испечь шарлотку по самому вкусному рецепту, вам понадобятся всего 30-40 минут свободного времени.

А среди ингредиентов выберите лишь:

4 яйца;

1 стакан муки;

Яблоки;

180 граммов сахара.

Также пригодится сливочное масло, чтобы смазать форму для выпекания.