Только простые ингредиенты: как приготовить шарлотку, от которой будет не оторваться

Яблоки. Фото: Global Look Press 

Порадуйте своих домочадцев вкусным рецептом.

Чтобы испечь шарлотку по самому вкусному рецепту, вам понадобятся всего 30-40 минут свободного времени.

А среди ингредиентов выберите лишь:

  • 4 яйца;
  • 1 стакан муки;
  • Яблоки;
  • 180 граммов сахара.

Также пригодится сливочное масло, чтобы смазать форму для выпекания.

Вначале соедините яйца с сахаром и все взбейте миксером. Далее добавьте просеянную муку и перемешайте лопаткой.

А еще больше новостей читайте в нашем Telegram-канале «Звездная пыль». 

Тесто перекладывается в форму, а сверху на него кладутся яблочные дольки. Осталось убрать будущую шарлотку в духовку, разогретую до 180 градусов. Об этом рассказали в belnovosti.by.

Читайте также