Только простые ингредиенты: как приготовить шарлотку, от которой будет не оторваться

Чтобы испечь шарлотку по самому вкусному рецепту, вам понадобятся всего 30-40 минут свободного времени.
А среди ингредиентов выберите лишь:
- 4 яйца;
- 1 стакан муки;
- Яблоки;
- 180 граммов сахара.
Также пригодится сливочное масло, чтобы смазать форму для выпекания.
Вначале соедините яйца с сахаром и все взбейте миксером. Далее добавьте просеянную муку и перемешайте лопаткой.
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Тесто перекладывается в форму, а сверху на него кладутся яблочные дольки. Осталось убрать будущую шарлотку в духовку, разогретую до 180 градусов. Об этом рассказали в belnovosti.by.