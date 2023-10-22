Все будут уминать за столом: простой и быстрый рецепт вкусного картофеля фри

Ингредиенты берутся с расчетом на один килограмм картофеля. Нужно подготовить: 1 стакан растительного масла, 1 стакан муки, 1/2 стакана воды, 1 ч. л. паприки, 1 ч. л. чесночной и обычной соли, 1/2 ч. л. сушеного лука.

Когда приступает к готовке, то начинаем с чистки картофеля. Затем его надо нарезать брусочками. Корнеплод нужно отправить в миску с холодной водой. Оставить картошку замачиваться га до на 15 минут. Потом берется еще одна емкость, куда надо налить воду, а потом добавить муку, соль, лук и паприку.

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Потом картошку надо достать их воды и просушить на бумажных полотенцах. Только после этого ее обваливают в приготовленном кляре, а затем отправляют в кипящее масло.

Обжаривайте картофель следует в течение 5-8 минут. После этого блюдо подавать на стол, пишет портал «БелНовости».