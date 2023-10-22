Все будут уминать за столом: простой и быстрый рецепт вкусного картофеля фри

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Эксперты рассказали, как дома приготовить всеми любимое блюдо.

Многие любит кушать картошку фри. Она может быть самостоятельным блюдом или гарниром. Дома тоже можно пожарить такую картошку. Эксперты рассказали, как приготовить это блюдо, чтобы порадовать детей и родню. Более того, на это будет затрачено совсем немного времени и ингредиентов. 

Ингредиенты берутся с расчетом на один килограмм картофеля. Нужно подготовить: 1 стакан растительного масла, 1 стакан муки, 1/2 стакана воды, 1 ч. л. паприки, 1 ч. л. чесночной и обычной соли, 1/2 ч. л. сушеного лука.

Когда приступает к готовке, то начинаем с чистки картофеля. Затем его надо нарезать брусочками. Корнеплод нужно отправить в миску с холодной водой. Оставить картошку замачиваться га до на 15 минут. Потом берется еще одна емкость, куда надо налить воду, а потом добавить муку, соль, лук и паприку.

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Потом картошку надо достать их воды и просушить на бумажных полотенцах. Только после этого ее обваливают в приготовленном кляре, а затем отправляют в кипящее масло.

Обжаривайте картофель следует в течение 5-8 минут. После этого блюдо подавать на стол, пишет портал «БелНовости».

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