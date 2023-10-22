Таблетка аспирина и цветы не завянут – полезные лайфхаки

Цветы. Фото: Global Look Press 

Так ваш букет простоит долго и будет благоухать.

Опытные хозяйки знают, как продлить жизнь цветам в вазе.

Для того, чтобы любимый букет радовал вас дольше, достаточно взять обычный аспирин.

Такой лекарственный препарат способен уничтожить вредные микроорганизмы. А это в свою очередь позволяет цветам дольше стоять в воде. 

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К слову, на одну вазу понадобится лишь таблетка аспирина. Перед тем, как отправить таблетку в вазу, ее нужно измельчить до порошкообразной массы.

А если нет аспирина, можно использовать сахар. На литр воды достаточно одной чайной ложки. Об этом рассказали в sportkp.ru.

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