Таблетка аспирина и цветы не завянут – полезные лайфхаки

Опытные хозяйки знают, как продлить жизнь цветам в вазе.

Для того, чтобы любимый букет радовал вас дольше, достаточно взять обычный аспирин.

Такой лекарственный препарат способен уничтожить вредные микроорганизмы. А это в свою очередь позволяет цветам дольше стоять в воде.

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К слову, на одну вазу понадобится лишь таблетка аспирина. Перед тем, как отправить таблетку в вазу, ее нужно измельчить до порошкообразной массы.