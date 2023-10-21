Секрет раскрыт: что надо обязательно добавить в фарш, чтобы котлеты получились вкуснейшими — со стола сметут

По словам кулинара Олеси, в ее котлеты входят обычные ингредиенты: фарш, яйцо и хлебные крошки. Но порой она добавляет что-то новое, чтобы поменять вкус.

И сначала эксперт посоветовала использовать овощи. Их надо мелко нарезать. Это может морковь, лук, перец. Они придадут котлетам свежий и сочный вкус, а также яркий цвет и насытят блюдо полезными веществами.

Многим придется по вкусу такая добавка как сыр. Он сделает котлеты нежными. Примечательно, что использовать можно любой сыр, который нравится — чеддер, моцарелла, гауду. Его следует натереть на терке и добавить в фарш перед тем, как формировать котлетки.

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Еще придадут новый вкус такие ингредиенты, как зелень и специи. По словам фудблогера, лучше добавить в фарш свежую зелень: петрушку, базилик, кинзу или укроп. Блюдо сразу станет ароматнее, а такие приправы, как куркума, паприка, чеснок или карри, добавят неповторимый вкус.

А если вы любите грибы, то и их можно смело сделать частью рецепта. Шампиньоны или другие грибы следует нарезать на мелкие кубики, обжарить их на сковороде с луком и добавьте в фарш. Они отлично сочетаются с мясом, но и придают шикарный аромат.

Тем, кто любит все необычное, точно понравится, если они добавят фрукты и орехи. Они могут стать отличным дополнением к котлетам. нарезать и отправить в фарш можно: яблоки, груши, ананасы, курагу или измельченные орехи. Это даст сладкую нотку, пишет портал «А теперь внимание!».