Томаты обожают это удобрение: рассыпьте его по теплице в октябре — в новом году урожайность вырастет вдвое

Если вы любите помидоры и готовы потрудиться, чтобы получить отменный урожай томатов в новом сезоне, уделите внимание своей теплице осенью. Вернее, почве, которая находится в парнике. Подпитайте ее правильным составом, и плодоношение культуры повысится вдвое.

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Все просто. Для начала распределите по поверхности земли перегной, компост или торф. Можете использовать любое удобрение из этого списка. Они работают одинаково эффективно.

Затем смешайте 2 стакана доломитовой муки с 5 столовыми ложками суперфосфата и таким же количеством калимагнезии. Разбросайте эту смесь по теплице. Приготовленного количества подкормки хватит на 1 м².

Кроме того, рекомендуется обработать грунт препаратом «Байкал М1». Он тоже тоже способствует восстановлению плодородия земли.

Источник: дзен-канал «Сад. Огород. Лайф»