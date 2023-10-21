Малина завалит ягодой: подкормите кусты по этой схеме осенью, чтобы собрать рекордный урожай летом

Осенняя подкормка плодовых культур очень важна. Без нее не бывает хорошего урожая. Малина в этом плане тоже не является исключением. Если кустарник оставить без удобрения, ягода будет мелкая и кислая. А ее количества не хватит даже на одну банку варенья.

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Все еще не уделили время малиннику? Тогда стоит поспешить. Это следует сделать до конца октября. Но не стоит планировать столь важное дело на последний день месяца. Чем раньше малинник получит свою подкормку, тем выше шанс собрать приличный урожай ягоды.

Сейчас кустарник будет рад фосфору. Этот элемент содержится в костной муке. Ее и нужно использовать в качестве удобрения. На один квадратный метр малинника следует взять около стакана удобрения. Вносится оно в сухом виде.

После этого нужно утеплить корни растений. Для этого можно взять компост, ботву от моркови и свеклы или крапиву. Используйте то, что есть под рукой. Так вы поможете кустарнику пережить зиму.

Источник: profile.ru