Чем подкормить черную смородину в октябре, чтобы повысить урожайность в новом сезоне — рецепт

Дела в саду кипят даже в конце октября. Ведь сейчас самое время внести последние подкормки. Например, еще не поздно побаловать черную смородину.
Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Звездная пыль».
Если кустарник получит удобрения до наступления морозов, его урожайность вырастет в разы. Ягода будет крупная и сладкая.
Сейчас смородина будет рада фосфору и калию. Чтобы обеспечить куст этими элементами, нужно купить в садовом магазине сульфат калия и аммофос.
Препараты следует смешать в пропорции 1 к 2 и внести под смородину в сухом виде. Чтобы подкормка точно достигла своей цели, ее следует заделать в верхний слой почвы.
Для взрослого растения нужно около 5 столовых ложек питательной смеси. Этого количества хватит до весны.
Если все сделать правильно и вовремя, смородина хорошо перезимует и обязательно одарит вас большим урожаем. Все соседи обзавидуются.
Источник: издание belnovosti.by