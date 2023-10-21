Чем подкормить черную смородину в октябре, чтобы повысить урожайность в новом сезоне — рецепт

Дела в саду кипят даже в конце октября. Ведь сейчас самое время внести последние подкормки. Например, еще не поздно побаловать черную смородину.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Звездная пыль».

Если кустарник получит удобрения до наступления морозов, его урожайность вырастет в разы. Ягода будет крупная и сладкая.

Сейчас смородина будет рада фосфору и калию. Чтобы обеспечить куст этими элементами, нужно купить в садовом магазине сульфат калия и аммофос.

Препараты следует смешать в пропорции 1 к 2 и внести под смородину в сухом виде. Чтобы подкормка точно достигла своей цели, ее следует заделать в верхний слой почвы.

Для взрослого растения нужно около 5 столовых ложек питательной смеси. Этого количества хватит до весны.

Если все сделать правильно и вовремя, смородина хорошо перезимует и обязательно одарит вас большим урожаем. Все соседи обзавидуются.

Источник: издание belnovosti.by