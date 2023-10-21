Вот чем нужно обрабатывать ботинки, чтобы защитить их от реагентов: больше никаких белых разводов

В холодное время года дорогу и тротуары посыпают реагентами, которые не лучшим образом сказываются на внешнем виде кожаной обуви. Они сушат материал, и оседают на его поверхности противными белыми разводами.

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Эта проблема знакома большинству жителей городов. Чтобы защитить ботинки от пагубного воздействия соли, приходится покупать специальные спреи. Они, конечно, помогают. Но стоят совсем не дешево.

Хотите сэкономить? Тогда этот совет для вас. Оказывается, нет нужды тратиться на дорогую химию. Есть более дешевый, но при этом не менее эффективный способ сохранить внешний вид кожаных изделий.

Чтобы ботинки выглядели как новые, нужно нанести на них кондиционер для волос. Инструкция простая. Возьмите немного косметического средства и вотрите его в кожу с помощью ватного диска.

Процедуру следует проводить за пару часов до выхода на улицу. Кондиционер не только защитит кожаную обувь, но и придаст ей красивый блеск.

Источник: thevoicemag.ru