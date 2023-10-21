Назван самый модный цвет маникюра осени-2023: не бежевый, не зеленый и даже не розовый — смотрите фото

Осенью хочется чего-то теплого. Поэтому в тренде цвета, напоминающие об ушедшем лете. Этот сезон тоже не стал исключением. Специалисты ногтевого дизайна рассказали о том, что сейчас востребован красный цвет. Но не обычный его вариант, а тот, что с нотками оранжевого.

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Цвет красного апельсина хорошо смотрится на коротких и длинных ногтях. Его можно наносить сплошняком или использовать для прорисовки элементов дизайна.