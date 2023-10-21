Назван самый модный цвет маникюра осени-2023: не бежевый, не зеленый и даже не розовый — смотрите фото

Осенью хочется чего-то теплого. Поэтому в тренде цвета, напоминающие об ушедшем лете. Этот сезон тоже не стал исключением. Специалисты ногтевого дизайна рассказали о том, что сейчас востребован красный цвет. Но не обычный его вариант, а тот, что с нотками оранжевого.
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Цвет красного апельсина хорошо смотрится на коротких и длинных ногтях. Его можно наносить сплошняком или использовать для прорисовки элементов дизайна.
Маникюр в цвете красный апельсин. Фото: freepik.com/valuavitaly
Для любительниц френча тоже найдется вариант. Долой белую полоску! Рисуйте оранжево-красную. Такие ноготки будут смотреться роскошно.
Чопорный френч станет намного интереснее и при этом не выйдет за рамки. А это важно, если вам приходится соблюдать дресс-код.
Источник: thesymbol.ru