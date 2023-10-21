Пора готовить пуховики и шапки: раскрыт прогноз погоды в Москве на ближайшие дни

21 октября температура воздуха прогреется до +2... +4 градусов, а облака затянут небо. В воскресенье, 22 октября, также пройдут дожи, а температура будет такой же, как и накануне. А вот ночью уже ожидаются заморозки, столбики термометров опустятся до -4 градусов.

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Понедельник и вторник, 23 и 24 октября, порадуют последним теплом. Днем воздух прогреется до +8 градусов. А вот в ночь на среду снова ожидается до -5 градусов. Но есть плюс, так как днем не должно быть осадков, а столбик термометра поднимется до +4 градусов.

Об этом сообщается на сайте мэра и правительства Москвы.