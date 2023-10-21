Что нужно сделать Тельцам, Девам и Козерогам в 2024 году: главное условие для счастья и богатства

Земные знаки зодиака обретут счастье и достаток в 2024 году. Все будет лучше, чем вы ожидаете, но нужно выполнить одно условие. Зеленый Дракон подготовил особое испытание для каждого из представителей этой стихии. Пройдите его достойно, и вы обязательно получите награду.

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Тельцы. Вам нужно научиться приспосабливаться к изменениям в мире. Это главная задача на 2024 год. Если вы справитесь с поставленной целью, жизнь превратится в сказку. Дракон откроет перед вами множество возможностей, нужно просто суметь их разглядеть. Долой медлительность и зацикленность на мелочах. Смотрите на вещи глобально. Только так можно оседлать удачу.